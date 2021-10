C’est une sombre affaire qui touche le club du Nîmes Olympique depuis quelques heures. Un joueur de l’effectif est soupçonné d’être engagé dans une affaire de « prositution de mineurs. »

Selon les informations recueillies par Objectif Gard et le Midi Libre, un membre de l’effectif nîmois a été arrêté par les policiers de la Sûreté départementale, lundi. Il est soupçonné d’avoir eu « recours à la prostitution de mineurs ». Le joueur interpellé aurait déclaré le vol de son véhicule par deux mineures. Ces dernières auraient ensuite indiqué avoir eu des relations sexuelles avec lui, en échange d’argent. Une version confirmée par le suspect qui risque très gros dans cette affaire.

Selon la loi, il pourrait écoper d’une peine de 3 ans d’emprisonnement ainsi que 45 000 euros d’amende si le mineur est âgé de plus de 15 ans. S’il est âgé de moins de 15 ans, la peine peut aller encore plus loin avec 7 années et près de 100 000 euros d’amende. On ne connaît pas pour le moment l’identité du joueur nîmois. Voilà qui ne va pas arranger le groupe qui reste sur une défaite hier soir 2-0 à domicile contre l’AC Ajaccio en Ligue 2.