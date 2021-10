Jonatan MacHardy livre son analyse sur la situation actuelle de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur espagnol n’a toujours pas disputé le moindre match avec son nouveau club et est toujours en phase de reprise.

Si certains observateurs sont inquiets concernant l’ancien capitaine du Real Madrid et son acclimatation en France, le journaliste de RMC souhaite qu’on laisse encore un peu de temps au joueur et pense qu’il faut être encore patient. « Cette situation de Ramos, ça pue un peu. On voit qu’il y a un conflit entre le joueur et le club sur sa date de reprise… Je ne pense pas que cette histoire pèse sur le collectif parisien. Mais quand ça concerne un joueur comme ça, avec ce nom, ce prestige et ce salaire-là, la situation est compliquée…«

Avant de conclure et donner rendez-vous mi-saison : « Mais tout n’est que littérature. Car le moment qui va compter dans la saison du PSG, ce sera le printemps. Ramos, une énorme carotte ? Réponse en 2022. Dans le pire des cas, Ramos recommence à jouer à la mi-novembre, soit dans un gros mois. S’il accumule le rythme et s’il retrouve la possession de ses moyens d’un joueur de son âge, ça suffira pour être prêt en février. Le PSG et Ramos ont le temps, car le moment de vérité sera plus tard dans la saison. Pour Ramos, il faudra commencer à s’inquiéter à la fin de l’année s’il n’a toujours pas de continuité…«