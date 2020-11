Fraîchement arrivé chez les Crocos de Nîmes pour une durée de trois ans, le méconnu milieu offensif Niclas Eliasson, passé par Bristol City, s’est livré sur sa personnalité dans un entretien accordé à Objectif Gard et a donné ses premières impressions sur la Ligue 1, un championnat qu’il découvre.

Mais qui est donc la nouvelle recrue des Crocos, au sourire radieux en toutes circonstances, qui vient tout juste de débarquer dans le Gard ? Le milieu offensif Niclas Eliasson, qui s’est engagé avec les Nîmois pour trois saisons, est un joueur atypique. En partie pour sa double nationalité, pour le moins originale, et pour ses modèles dans l’univers du ballon rond. En effet, ce suédo-brésilien de 24 ans a grandi dans le monde du foot se calquant sur deux génies du foot, très influents dans leurs pays. « Depuis toujours, je suis fan de Zlatan Ibrahimović. En Suède, c’est une légende. Et puis aussi le brésilien Ronaldinho. Pour moi, ce sont les deux plus grands dans le football. »

Niclas Eliasson, qui évoluait à Bristol City avant de signer chez les Crocos, a également donné son ressenti sur la Ligue 1, un championnat qu’il découvre, en le comparant à la D2 anglaise. « L’EFL Championship est surtout physique alors qu’en France il y a vraiment la technique en plus. Ce sont deux bons championnats mais c’est sûr que pour ma progression la Ligue 1 est plus intéressante. C’est un des meilleurs championnats d’Europe. Il y a de bons joueurs et de bonnes équipes, je suis content d’en faire partie. »

Les supporters du Nîmes Olympique peuvent sortir le pop-corn. Avec Ronnie comme idole, il faudra surveiller de près ce jeune joueur qui risque de régaler la Ligue 1 de ses gestes techniques.