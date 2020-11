Agent de Lautaro Martinez Beto Yaque évoque l’avenir de son poulain et pourrait bien donner un indice sur l’avenir du buteur intériste.

« On me demande des nouvelles sur son avenir tous les jours. Parfois, je préfère ne pas répondre, car après mes paroles sont déformées sur le web. Depuis qu’il est petit, Lautaro (Martinez) a toujours eu une forte personnalité, il a toujours essayé d’accomplir les buts qu’il s’était fixés. Il est très bien préparé et il sait ce qu’il veut. Il aime ce qu’il fait. » Evoque l’agent du joueur de 23 ans dans une interview pour « Radio Sol ».

Martinez sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2023 est toujours dans le viseur du FC Barcelone qui souhaite en faire le nouveau Luis Suarez…