Victorieux contre l’Inter 2-1 en Ligue des Champions, le Real Madrid a pu compter sur ses stars. Peut-être un peu trop. Pendant le match, Sergio Ramos s’en est pris à Achraf Hakimi, et c’est assez violent.

Sergio Ramos pète un câble saison 12 épisode 24. Le capitaine madrilène s’est une nouvelle fois illustré ce mardi soir en Ligue des Champions. Alors qu’il a inscrit, d’une tête décroisée le deuxième but du Real Madrid face à l’Inter de Milan, 2-1 l’Espagnol a marqué son centième but avec la Casa Blanca. Mais si Ramos fait les gros titres aujourd’hui, c’est à cause d’une nouvelle frasque.

Une pique par ci, une pique par là. Le personnage, tout le monde le connaît. Le capitaine merengue aurait eu des propos insultants envers son ancien coéquipier Achraf Hakimi. Alors que ce dernier s’est jeté au sol, Sergio Ramos l’a repris assez virilement. « Lève-toi fils de pute, lève-toi. Arrête de crier comme un rat », elle est belle l’ambiance entre anciens partenaires.