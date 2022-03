Pour Bitton, le match de demain face à Nice est l’échauffement parfait avant de défier le Real Madrid sur ses terres.

Dans sa chronique du jour sur France Bleu Paris, le journaliste Stéphane Bitton a évoqué le prochain match du PSG demain soir (21h) sur la pelouse de l’OGC Nice. Un choc en perspective qui servira de très bonne préparation avant le déplacement à Santiago Bernabeu pour le huitième de finale retour de Ligue des champions.

« Dernière répétition avant le match de l’année pour le PSG. Bien sûr, Nice n’est pas le Real Madrid mais l’opposition sera de qualité. Demain soir, pas de bla-bla, des résultats. […] La mission pour les Parisiens demain soir, entretenir la dynamique de la victoire et préparer au mieux ce déplacement si important pour la suite. Après deux matches sans marquer contre les Niçois, le PSG devra forcément être plus réaliste, ce qui a souvent manqué au Paris Saint-Germain pour l’emporter face à ce qu’il se fait de mieux en France après Paris évidemment. Le PSG va devoir aborder ce match sans Kylian Mbappé, suspendu. […] Demain soir, il faudra un autre sauveur. On peut penser à Lionel Messi qui est sur une pente ascendante. On peut se dire aussi que l’absence de Kylian Mbappé est un mal pour un bien, au moins il sera préservé et en forme mercredi. »