Vainqueur vendredi du 50m nage libre du meeting Golden Tour-Camille Muffat de Marseille, le vice-champion olympique Florent Manaudou s’est dit « content de gagner » dans un bassin qu’il considère comme « sa piscine », même s’il s’entraîne désormais à Antibes.

Après avoir nagé le 50m en 22″58 lors des séries du matin, Manaudou (31 ans) a remporté la finale en 22″04, un meilleur temps que lors de ses premières courses de rentrée à Nice (22″42) et Barcelone (22″19). « C’est bien. Je suis surtout très content du 50m de ce matin. Je n’avais pas nagé aussi bien depuis mon retour (en 2019, ndlr). Ce soir c’était un peu plus brouillon », a déclaré Manaudou après sa finale. « L’objectif était de prendre du plaisir, c’est le maitre-mot depuis mon retour. Je voulais aussi être en moins de 22 ce soir, parce que je me sentais bien ce matin. Je ne suis pas loin. C’est bien, ça progresse », a-t-il ajouté.

Après sa médaille d’argent sur la distance l’été dernier aux JO de Tokyo, le champion olympique 2012 du 50m a changé de structure d’entraînement et travaille désormais à Antibes, même s’il reste licencié au Cercle des Nageurs de Marseille, qu’il avait rejoint en 2011. « C’est ma piscine, je suis content de gagner ici. Il y a plein d’amis et mes nièces qui sont venus me voir nager. Mais je suis très bien, très serein, très heureux à Antibes », a-t-il raconté.

Alors que les championnats de France sont prévus le mois prochain à Limoges, Manaudou a évoqué les Mondiaux de Budapest en juin prochain comme objectif prioritaire de sa saison. « Aux Mondiaux, ça serait bien de performer. Cette année sert vraiment à essayer des choses et voir ce que je peux faire pour Paris-2024 », a-t-il dit. « Depuis mon retour, je voulais performer aux JO de Tokyo, donc je n’avais pas le temps de tout faire. Là c’est une année pour mettre en place des choses, j’essaie des choses et je suis content que ça paie », a-t-il ajouté.