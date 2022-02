À un peu plus de 24h du choc de Coupe de France face à l’OM, le coach Niçois fait monter la pression.

De passage en conférence de presse cet après-midi, alors que l’OGC Nice retrouvera l’Olympique de Marseille demain soir (21h15) en quart de finale de la Coupe de France, Christophe Galtier a lancé le duel. Impressionné par certaines qualités des Phocéens, le coach Niçois connaît aussi les défauts du système de jeu de Jorge Sampaoli.

« Je n’ai aucun message à faire passer. Mes joueurs vont jouer un match rythmé, sûrement engagé, avec beaucoup d’intensité. Mais ils seront exemplaires, comme ils le sont depuis le début de la saison. Après, les supporters, les gens qui viennent au stade doivent apprécier le fait de pouvoir revenir au stade. Il faut évidemment être concentré sur le jeu et rien que sur le jeu. Sur la manière d’attaquer, de ressortir le ballon… On a identifié de gros points forts chez l’Olympique de Marseille, également quelques points faibles. L’environnement doit être un atout et pas un inconvénient pour nos joueurs. C’est un réel avantage de joueur à domicile. »