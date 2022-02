Bientôt en fin de contrat, N’Golo Kanté serait toujours parmi les priorités du PSG mais le temps commence à presser.

Outre les phénomènes Kylian Mbappé et Erling Haaland, un autre animateur du mercato estival pourrait bien se nommer N’Golo Kanté. Toujours aussi précieux du côté de Chelsea, le Français serait notamment sur les tablettes du Paris Saint-Germain comme l’a dévoilé il y a quelques jours le média italien TMW. Mais pour s’attacher les services de l’un des meilleurs milieu de terrain de la planète, Leonardo devra frapper très fort. Cette semaine, le journaliste Ekrem Konur annonce en effet que les Blues vont proposer un nouveau contrat à N’Golo Kanté, lié aux Londoniens jusqu’en juin 2023.

Mais même si l’ancien Caennais refuse de prolonger avec les Blues, le directeur sportif du PSG devra se méfier de la concurrence d’autres cadors européens. Toujours selon Ekrem Konur, le champion du monde 2018 aurait plusieurs admirateurs, qui surveilleraient de près sa situation contractuelle. De gros clubs venus d’Espagne et d’Angleterre qui seraient disposées à formuler une offre en fonction de l’avancée des négociations entre Chelsea et le clan Kanté. Reste à savoir si Leonardo et le PSG sauront griller la concurrence sur ce dossier très chaud.