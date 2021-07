Champion du monde 1994 avec le Brésil, Luís Antônio Corrêa da Costa, dit Müller a donné son avis sur Neymar et il n’est pas du tout tendre avec la star du Paris Saint-Germain.

« Il est surestimé, il ne vaut pas tout cet argent que le Paris Saint-Germain a mis sur lui aussi parce qu’il n’a jamais remporté le Ballon d’Or. Attention, c’est un grand joueur, mais à mon avis les très grands joueurs se comptent à peine sur les doigts d’une main. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo le sont et ils l’ont prouvé sur le terrain. Neymar est plus valorisé en dehors que sur le terrain. » A-t-il confié lors d’un entretien pour « TMW. » Le Parisien appréciera…