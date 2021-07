Nouvelle recrue du Bayern Munich, Dayot Upamecano a donné ses premières impressions et compte bien se battre pour obtenir sa place de titulaire la saison prochaine avec les Munichois.

Le footballeur de 22 ans, qui a paraphé un contrat de cinq années, veut s’imposer chez le champion d’Allemagne 2021, au sein d’un groupe plus relevé qu’à Leipzig. « Il y a beaucoup de concurrence. Il faudra se battre à l’entraînement. Je ne vais pas lâcher. Plus il y a de la concurrence et plus le groupe vit mieux. Je vais tout donner pour gagner ma place de titulaire. »