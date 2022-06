Le Brésil a tranquillement disposé de la Corée du Sud ce jeudi midi avec une victoire 5 buts à 1 en match amical du côté de Séoul. Les partenaires de Neymar l’ont emporté et la star du PSG a finalement disputé la rencontre avec un doublé sur penalty.

Dans ce match amical entre deux nations qualifiées pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, c’est la Seleçao qui a parfaitement débuté la partie en ouvrant le score par Richarlison dès la 7e minute de jeu. Dominés les Coréens égalisent contre le court du jeu avec un but de l’attaquant bordelais Hwang. Malgré tout, les Brésilien ne doutent pas longtemps et c’est Neymar qui redonne l’avantage sur penalty à trois minutes de la pause. A u retour des vestiaires, la Seleçao pousruit sa domination et inscrit trois buts par Neymar (57 min), Coutinho (80 min) et Gabriel Jesus dans le temps additionnel.