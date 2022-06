Auteur d’une saison XXL avec Nantes, Alban Lafont ne cache pas son envie de découvrir la Ligue des champions.

De passage en conférence de presse, Alban Lafont en a profité pour répondre aux questions concernant son avenir. Un temps courtisé par l’Olympique de Marseille, le portier de 23 ans a confirmé qu’il pourrait quitter les Canaries cet été… à certaines conditions.

« Pour l’instant, je ne sais pas. Je vais discuter avec le coach, le président, mon père, mon agent. Et on verra ce qui est le mieux pour moi et pour le club. J’ai encore deux ans de contrat. Un projet qui me ferait quitter le FC Nantes ? Ce serait de jouer la Ligue des champions, dans un club de haut du tableau, au sein d’une équipe compétitive et avec des joueurs qui ont la culture de la gagne. Le choix va être compliqué, mais je suis serein ! Ici, j’ai mes repères. Le coach va rester et je sais à quoi m’attendre la saison prochaine. Il ne faut pas faire l’année de trop. Après un titre, ce sont des questions qu’on se pose quand on est joueur et c’est normal. Il y aura de grosses attentes la saison prochaine. »