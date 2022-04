La révolution est en marche à Paris. La direction du Paris Saint-Germain réfléchit à un changement de politique sportive et aux possibles évictions de Lionel Messi et Neymar.

L’humiliation subie face au Real Madrid synonyme d’élimination précoce en Ligue des Champions est la défaite de trop pour le Paris Saint-Germain. Si le Qatar n’a pas de problèmes financiers, ses dirigeants n’apprécient guère de se faire humilier sur la scène européenne. Un constat qui ne cesse pourtant de se répéter année après année. Selon les dernières informations publiées par L’Equipe, cette débâcle pourrait être celle de trop alors que l’Emir envisage un grand ménage avec de nombreux départs dont ceux de Neymar et Lionel Messi.

Le Paris Saint-Germain aurait décidé de changer de politique sportive en évitant désormais d’empiler les stars aux salaires démesurés pour se lancer dans la construction d’un collectif huilé et équilibré. Et pour se faire, un départ de Neymar et de Lionel Messi n’est pas exclure. La direction parisienne serait prête à consentir à d’énormes sacrifices pour se débarrasser de ses deux stars en déclin en facilitant leur départ. Doha souhaiterait profiter de leur soudain intérêt pour la MLS pour les envoyer aux Etats-Unis. Une refonte d’effectif qui passerait également par les départ de Mauro Icardi, Angel Di Maria, Julian Draxler et Georginio Wijnaldum. Le Paris Saint-Germain 2.0 veut désormais miser sur des paris jeunes réussis avec les recrues Nuno Mendes et Achraf Hakimi ainsi que sur un axe fort constitué de Marquinhos, Marco Verratti et Kyian Mbappé, si le dernier nommé est prêt à rester. Une véritable révolution se prépare au Paris Saint- Germain.