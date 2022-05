Le centième but de Neymar à Paris pourrait être son dernier. Le Qatar ne veut plus du Brésilien et serait prêt à résilier son contrat. De son côté, Kylian Mbappé ferme les yeux.

Auteur d’une nouvelle saison moyenne avec 13 buts et 8 passes décisives à son actif en 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Neymar ne portera peut-être plus les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Selon les informations d’Abdellah Boulma, le PSG cherche une porte de sortie au Brésilien de 30 ans. Malgré son contrat de trois ans, la direction parisienne serait prête à négocier une possible résiliation de contrat. De son côté, Neymar veut rester.

Toujours interrogé sur le sportif, Kylian Mbappé pourrait être l’un des responsables du départ de Neymar. L’avenir du Brésilien est remis en doute à Paris.