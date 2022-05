Ligue 1 ou Ligue 2 la saison prochaine, Pascal Dupraz semble résigné. Le technicien des Verts a candidaté pour faire son retour chez RMC…

« C’est le cadet de mes soucis. On a un deal avec les dirigeants de l’ASSE, qui se comportent merveilleusement bien. Ce deal va jusqu’au dernier match de compétition. Ensuite, tranquillement, si tout va bien, on commencera par boire un verre et on verra ce que l’avenir nous réserve. Vous me manquez. Si vous m’acceptez, je suis bientôt disponible », a déclaré Pascal Dupraz, invité dans l’émission Les Grandes Gueules ce dimanche. Interrogé sur une potentielle prolongation chez les Verts, Pascal Dupraz sous entend donc qu’il sera « bientôt disponible » pour faire son retour sur RMC. Une candidature surprenante qui annonce probablement un départ dans les semaines à venir.