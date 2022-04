Plus rien ne semble retenir Neymar au PSG, et plusieurs rumeurs courent à son sujet. Notamment celle d’un transfert à Newcastle pour la saison prochaine.

Ce n’est une nouvelle pour personne, Neymar ne performe pas au niveau attendu depuis qu’il est arrivé en France dans un Paris Saint-Germain qui l’a couvert d’or pour obtenir son transfert du FC Barcelone. Et le divorce semble de plus en plus proche. Vivement critiqué cette saison, et plus précisément depuis l’élimination parisienne en 1/8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, il est vrai que le brésilien donne un sentiment de suffisance, voire de négligence. Le PSG, lui, ne serait pas contre se séparer de sa vedette cet été, mais encore faut-il trouver un candidat capable de couvrir toutes les exigences financières que le transfert d’un Neymar peut demander. Toutefois, une récente rumeur a jailli, celle du club nouvellement racheté par les Saoudiens, qui n’est autre que Newcastle. En effet, le tabloïd anglais The Sun a indiqué il y a quelques jours que le club des Magpies serait intéressé par une éventuelle signature de l’attaquant brésilien du PSG. Une solution qui pourrait soulager tous les partis, à savoir celui du PSG qui se libérerait d’une faramineuse masse salariale, celui de Neymar qui se libérerait de l’énorme pression mise sur ses épaules à Paris, et celui de Newcastle qui cherche à réaliser un gros coup pour marquer ses ambitions. Alors, Neymar à Newcastle, la meilleure solution pour tout le monde ? Répondez-nous ci-dessous !