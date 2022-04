Superstar de Manchester City après son transfert à 117 millions d’euros l’été, Jack Grealish va devenir le nouvel ambassadeur de la marque Gucci.

Devenu l’été dernier le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League en rejoignant Manchester City pour la coquette somme de 117 millions d’euros, Jack Grealish serait sur le point de signer un contrat de sponsoring à 7 chiffres avec Gucci, d’après les informations du journaliste britannique David Ornstein. L’international anglais deviendrait alors ambassadeur de la marque de luxe italienne en échange d’un contrat « sans précédent » pour un sportif.

Une opportunité en or pour le joueur de 26 ans, qui peine à convaincre cette saison sur le carré vert. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, Jack Grealish ne perd pas pour autant la confiance de son manager, Pep Guardiola. « Nous ne l’avons pas acheté pour qu’il marque 45 buts. On fait toujours du battage autour des statistiques. Aujourd’hui, les joueurs ne jouent que pour leurs statistiques et c’est la plus grosse erreur qu’ils puissent faire. »