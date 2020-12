Ce soir, Naples, la Real Sociedad et les Young Boys ont assuré leur ticket pour les 16e de finale de la Ligue Europa.

Dans le groupe A de la compétition, les Young Boys sont allé chercher la deuxième place qualificative pour les 16e de finale en s’imposant sur le fil (2-1) face aux Roumains de Cluj. Menés au score à la 84e minute de jeu, les Suisses vont finalement revenir au score grâce à des buts de Nsamé et Gaudino. Déjà assurée de finir première de la poule, la Roma s’est inclinée (3-1) sur la pelouse du CSKA Sofia, avec une équipe totalement remaniée.

Dans le groupe F, la lutte aura été acharnée entre Naples, la Real Sociedad et l’AZ Alkmaar. Battus (2-1) sur le terrain de Rijeka, les Néerlandais ont pu dire adieu à leurs chances de qualification. Une déception d’autant plus grande que Naples et la Real Sociedad se sont séparés sur un match nul (1-1). Les Basques ont tremblé, mais passent avec un petit point de plus que l’AZ.