Rien qu’en imaginant le trio Messi-Neymar-Mbappé, l’ancien défenseur de la Seleçao Cafu, a déjà l’eau à la bouche.

Dans une interview vidéo accordée au journal L’Equipe, l’ancienne star brésilienne Cafu a donné son avis sur une potentielle arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pour lui il n’y a aucun doute, le trio avec Neymar et Kylian Mbappé sera le meilleur de la planète.

« Si Messi allait au Paris-SG, avec Neymar et Mbappé, ce serait un trio très fort, le PSG causerait beaucoup de problèmes à beaucoup de clubs et deviendrait l’équipe à battre dans le monde. Messi est un phénomène. Messi qui joue au football, c’est le plus beau du monde. Avec le talent de Neymar et de Mbappé, le PSG serait pratiquement imbattable. Nous, les Brésiliens, nous connaissons le potentiel de Neymar. Nous savons qu’il veut gagner la Ligue des champions, qu’il a besoin de gagner une C1 en tant que leader d’une équipe. L’équipe du PSG crée une atmosphère dans laquelle Neymar se sent comme l’un des éléments les plus importants pour le PSG ».