Encore furax contre l’arbitrage du match Nantes-PSG (3-1) de ce week-end, Pierre Ménès a poussé un énorme coup de gueule sur son site.

« Je suis désolé, Nantes doit finir à 9. Qu’est-ce qui se passe si Pallois tacle par derrière et blesse Mbappé trois mois ? Il y a l’équipe de France aussi et on sait jamais comment il peut revenir. C’est hallucinant qu’il n’y ait même pas jaune contre Pallois. Et Pallois termine la rencontre. Neymar tire dans la balle, jaune. Kolo Muani fait pareil dix minutes après, pas jaune… Wijnaldum fait main dans la surface et jaune. Appiah fauche Mbappé, pas jaune et ça aurait fait rouge. Jaune pour Hakimi, pour Verratti pour contestation. C’est un arbitrage à charge. Pourtant, Monsieur Lesage je l’apprécie mais là, je ne sais pas s’il avait décidé de se faire le PSG, mais ce n’est pas possible », a énuméré l’ancien chroniqueur du CFC avant de réclamer des sanctions à l’encontre du corps arbitral.

« Regardez le jaune que prend Mbappé, c’est ridicule et il sera suspendu pour ça. Il ne faut pas non plus dégouter les joueurs, surtout pas Mbappé. Le même Lesage a eu un incident avec Mbappé au Parc face à Brest. Est-ce qu’il y avait une rancœur ? Je pense que l’arbitre doit être sanctionné. »