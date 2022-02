Face aux médias, José Fonte a remotivé ses troupes avant de défier Chelsea à Stamford Bridge.

De passage en conférence de presse ce lundi, José Fonte a évoqué le choc de demain (21h) en Ligue des champions face à Chelsea. Bien conscient du statut d’outsider des Nordistes, le défenseur Portugais compte bien jouer crânement sa chance.

« Collectivement, ils sont très forts. Solides. Ils attaquent et défendent bien. Ils ont un bon entraîneur (Thomas Tuchel) que l’on connaît bien en L1. C’est le champion d’Europe et du monde en titre. Il n’y a rien d’autre à dire. On peut dire que Chelsea est clairement favori. On parle de budget, de grands joueurs partout, à tous les postes. Il n’y a aucun doute sur ça. Mais nous abordons ce match comme des hommes avec notre capacité de travail, notre faculté d’être une équipe. On veut montrer que c’est possible de faire quelque chose ici. Qu’on a notre mot à dire. »