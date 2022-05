Leader du milieu de terrain de Montpellier, Téji Savanier ne devrait pas quitter l’Hérault cet été… à moins qu’une offre conséquente ne soit formulée par ses courtisans.

« Savanier n’a pas de bon de sortie cet été. Il lui reste un an de contrat donc il sera là la saison prochaine. Et on discute avec son agent pour prolonger.” Le capitaine du MHSC se serait mis d’accord avec le club héraultais, mais n’aurait pas encore paraphé sa prolongation : “Comme il me dit chaque semaine, “demain matin, je viens signer”, et peut-être qu’un matin, il sera là dans mon bureau. Après peut-être qu’il a d’autres soucis ou préoccupations… Je ne suis pas madame Irma, je ne lis pas l’avenir des gens. S’il veut partir, alors ça sera contre un très gros chèque pour le club qui le voudra… Je ne me fais pas de soucis, Téji est très attaché au club et je luis fais confiance. On verra. Il n’est pas dans un comportement de rentrer en conflit, son attitude montre qu’il veut rester. Mais il ne faut pas qu’il tarde trop non plus« , a confié Laurent Nicollin sur les antennes de RMC Sport.

Auteur d’une nouvelle excellente saison du côté de Montpellier avec 9 buts et 7 passes décisives au compteur en 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Téji Savanier (30 ans) est un homme convoité. L’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais l’aurait ciblé à l’occasion du prochain mercato estival.