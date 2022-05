Dans une interview publiée cette semaine, Julien Fournier a dévoilé les coulisses du transfert raté de Ziyech à Nice en 2016.

Auteur d’une belle saison sous les ordres de Christophe Galtier, l’OGC Nice fait encore partie des clubs français en lice pour une place en Ligue des champions la saison prochaine. Avec trois points de retard sur Monaco, les Aiglons occupent actuellement la 4e place de Ligue 1. Une place longtemps inatteignable pour le club azuréen, qui a loupé de très gros transferts à cause de son ancien statut de petit poucet.

Interviewé dans les colonnes de Nice-Matin, le directeur exécutif du club, Julien Fournier, a notamment évoqué le transfert raté du Marocain Hakim Ziyech en 2016. « On allait rencontrer Ziyech en 2016. Les joueurs avaient un regard sur Nice qu’ils n’ont plus aujourd’hui. Quand je me suis attaqué à lui, on n’existait pas, je ne m’en rendais pas compte. Oui, il nous a snobé et je le comprends parfaitement. »