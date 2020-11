Avant le déplacement du PSG sur la pelouse de Monaco vendredi soir (21h) à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel s’est montré serein, en conférence de presse, sur la condition physique de sa pépite Kylian Mbappé.

Face aux journalistes, Thomas Tuchel avait le visage détendu. Après cette trêve internationale et cette parenthèse Ligue des Nations, le technicien allemand a souligné la très bonne gestion de sa star Kylian Mbappé par l’équipe de France. Préservé face à la Finlande (0-2) et le Portugal (1-0), le buteur du PSG a pu se dégourdir les jambes une trentaine de minutes face à la Suède (4-2), délivrant au passage une très belle passe décisive à son coéquipier Olivier Giroud. Après ce test concluant, le coach allemand a assuré que le jeune attaquant était à 100% avant d’aborder ce rendez-vous contre Monaco. « Kylian a un bon état d’esprit. C’était très important. Je suis très heureux que Didier Deschamps l’ait fait jouer seulement 30 minutes. Il y a eu une communication avec l’équipe de France. On sait ce qu’ils ont fait avec lui à l’entraînement. Il a disputé un entraînement complet avec nous hier. C’est très bien. Je suis très confiant pour qu’il joue demain. On doit décider combien de minutes il jouera. Il se sent très bien ».

Si Mbappé est apte à jouer ce vendredi à Louis II, ce n’est pas le cas de beaucoup de ses partenaires parisiens. Marco Verrati, Mauro Icardi, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kherer et Juan Bernat sont coincés à l’infirmerie. Neymar et Moise Kean, quant à eux, sont toujours incertains.