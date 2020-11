Les tensions semblent s’apaiser au PSG entre Leonardo et Thomas Tuchel. Le coach allemand a personnellement remercié son directeur sportif aujourd’hui en conférence de presse.

Même si l’on sait que l’ambiance n’est pas vraiment au beau fixe entre Thomas Tuchel et Leonardo, le tacticien allemand a tenu à remercier son directeur sportif ce jeudi en conférence de presse, à la veille du match de Ligue 1 face à l’AS Monaco. « C’est toujours bien si le directeur sportif est aux côtés de l’entraîneur. C’est bien pour chaque entraîneur, pour moi. On travaille toujours de la même façon, avec proximité. On donne tout chaque jour. S’il y a des résultats plus compliqués, c’est toujours le coach qui est responsable. C’est normal, c’est la vie et ce n’est pas son problème. On sait bien ce que l’on fait, comment on travaille ensemble. »

Pour rappel, le Brésilien avait affiché sa confiance envers Thomas Tuchel il y a quelques semaines, dans un interview publiée sur le site officiel du Paris Saint-Germain. « On n’a jamais pensé à changer Tuchel, on n’a jamais appelé personne », avait insisté Leonardo. « Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personnes veulent venir, mais le club n’a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel. Là, c’est le moment de se concentrer sur l’objectif. On a plein de petits problèmes et là c’est le moment de concentrer tout le monde sur ça. »