L’AS Monaco a transféré son défenseur central Jemerson, 28 ans, au club brésilien des Corinthians.

Il s’agit d’un transfert définitif pour un montant non divulgué. Le contrat de Jemerson avec le club de la Principauté arrivait à échéance en juin prochain et il fallait procéder à cette transaction au plus vite pour en percevoir quelques dividendes. Jemerson avait été acheté pour 11 millions d’euros à l’hiver 2016.

Le défenseur central brésilien n’entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur, Niko Kovac. Jemerson quitte Monaco après 153 matches disputés sous les couleurs du club du Rocher, avec lequel il a décroché le titre de champion de France en 2017.