Défaite cinglante pour Diego Schwartzman face au Russe Daniil Medvedev.

Ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, le Russe a facilement disposé de l’Argentin en deux manches 6-3 / 6-1 et se qualifie pour le dernier carré. Tête de série numéro 6, Schwartzman voit sa qualification au Masters de fin d’année s’éloigner. Du moins il n’a plus son destin entre les mains et devra attendre le résultat du match entre Pablo Carreno Busta et Rafael Nadal. Une victoire de ce dernier permettra à l’Argentin d’obtenir sa qualif. Pour le reste, Medvedev attend de connaître son adversaire, soit Milos Raonis, soit le Français Ugo Humbert.