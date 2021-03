Le match d’ouverture de la 30e journée de Ligue 1 s’est soldé par une large victoire (4-0) de l’AS Monaco sur la pelouse de l’ASSE.

Après deux matchs sans victoire en championnat, l’AS Monaco a retrouvé le chemin du succès avec la manière ce soir à Geoffroy-Guichard. Nettement supérieurs à l’AS Saint-Étienne, les hommes de Niko Kovač vont ouvrir le score à la 13e minute de jeu par l’intermédiaire de Stevan Jovetić, qui se rattrape d’un penalty manqué quelques minutes plus tôt. Le score n’évoluera plus en première période mais au retour des vestiaires les Monégasques vont dérouler. Grâce à des buts splendides d’Aurélien Tchouaméni (55′), de Sofiane Diop (64′) et de la recrue hivernale Krépin Diatta (77e) l’ASM s’impose finalement sur le score fleuve de 4 à 0.

Grâce à cette victoire, Monaco revient provisoirement à une longueur de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain, qui s’affronteront dimanche soir à 21h. De son côté, l’ASSE reste 16e, avec 5 points d’avance sur Lorient.