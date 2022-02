L’ASM s’est incliné en début d’après-midi à domicile face au Stade de Reims (1-2). Pourtant tout avait bien commencé pour les Monégasques qui menaient 1-0 avant de craquer dans les dernières minutes du match pour perdre en étant réduits à 10. Après la rencontre Philippe Clement, l’entraineur de Monaco, était très déçu du résultat.

« Je suis très déçu de ne pas prendre trois points. C’est l’élément le plus important. On n’a pas été récompensés de notre match. Les joueurs ont fait beaucoup de bonnes choses bien sans et avec le ballon. Mais, lors des dernières sept minutes, nous avons fait des erreurs qui ont changé tous le match. Le premier but, contre notre camps, c’est de la malchance. Ensuite, Jean Lucas ne doit pas rendre de rouge. Ce n’est pas nécessaire. Les joueurs le savent (…) A 1-1, l’équipe a tout fait pour gagner. Ils (les joueurs, NDLR) ont perdu la tête. C’est vraiment naïf. C’est lourd de ne pas être récompensé pour les 84 minutes précédentes. C’est un peu un hold-up. Je suis donc déçu. Mais je serais plus déçu si on n’était pas bon avec le ballon, sans mentalité, ni volonté. Cela, on l’a. Mais on doit être plus malin », a déclaré le technicien belge de l’ASM après la rencontre, dans des propos rapportés par Le Figaro.