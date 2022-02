Problèmes pour Carlo Ancelotti. David Alaba souffre d’une microdéchirure fibrillaire et on ne sait pas s’il atteindra le match de Ligue des champions le 9 mars, correspondant au match retour des huitièmes de finale contre le PSG au Santiago Bernabéu. Son absence est d’autant plus préoccupante sachant que Ferland Mendy et Casemiro sont déjà suspendus.

L’absence du Français aurait dû être couverte par Nacho, avec Alaba replacé sur l’aile gauche, mais sans l’Autrichien, Ancelotti devra revoir ses plans. L’entraineur italien est face à un sérieux problème puisqu’il ne dispose de plus beaucoup d’options. Peut-être devra-t-il mettre son ailier remplaçant, Marcelo ? Le Brésilien a fait preuve de nombreuses faiblesses défensives, mais Ancelotti lui a donné « de l’affection » pour son déploiement offensif . Son autre alternative serait de recourir à l’équipe de jeunes en faisant appel à Miguel Gutiérrez, qui avait eu sa chance lorsque Mendy était blessé. Une autre option aurait été de jouer avec trois défenseurs centraux : Militao, Casemiro et Nacho pour libérer Marcelo devant, mais le milieu de terrain brésilien ne pourra pas non plus jouer en raison d’une suspension. Ancelotti se retrouve face à un casse-tête avec sa défense à 10 jours du match retour contre le PSG, et n’a plus beaucoup de temps pour le solutionner.