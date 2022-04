Le jeune Nail Moutha-Sebtaoui, 16 ans, pourrait être la prochaine recrue à fort potentiel de plus value du club de la Principauté.

Ce jeune latéral gauche belge évolue à Anderlecht. International U17, il est également convoité par la Juventus Turin. Moutha-Sebtaoui présente un profil intéressant car il peut également évoluer en défense centrale. Une polyvalence toujours très appréciée par les entraîneurs. Le joueur n’a pas encore signé son premier contrat pro avec Anderlecht et pourrait donc arriver libre (et pas cher) à Monaco, réputé pour lancer de jeunes joueurs dans le grand bain. Un certain Kylian Mbappé peut en attester…