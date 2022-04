Face à l’ogre Liverpool, le Benfica Lisbonne jouera crânement sa chance demain en Ligue des champions.

De passage en conférence de presse ce lundi, alors que Benfica recevra Liverpool demain soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, le milieu marocain Adel Taarabt a envoyé un avertissement aux Reds.

« On a nos chances, bien entendu. Si on est là aujourd’hui, en quarts de finale, c’est qu’on peut le faire. On respecte Liverpool, mais on n’a pas peur d’eux. On sait qu’ils ont beaucoup de qualités, on veut juste être à notre meilleur niveau pour pouvoir faire un grand match. Liverpool est différent de l’équipe que j’ai connue quand j’étais en Angleterre. Ils jouent ensemble depuis quatre ou cinq ans, ils sont dans un bon moment. Ils se connaissent par coeur. À mon époque, c’était une équipe inconstante, les joueurs changeaient, ils allaient et venaient. Mais c’était déjà une grande équipe. Ceci dit, l’équipe de maintenant est plus forte. »