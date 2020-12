Vainqueur l’an passé, Seattle faisait figure de favori avant le coup d’envoi. Une logique qui n’a absolument pas été respectée dans les faits. Solides et efficaces, les joueurs de Colombus Crew ont dicté le rythme dès le coup d’envoi. Logiquement, Zelarayan y est allé de son doublé (25e, 82e) quand Etienne (31e) confortait l’avance des siens. Face à leurs supporters, l’équipe de l’Ohio a soulevé le trophée le plus prestigieux des Etats-Unis 12 ans après le dernier titre du club.

