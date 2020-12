Las d’assister à des matchs insipides des Verts, tenu en échec contre Angers sur sa pelouse (0-0) vendredi dernier, Pierre Menes a fait la critique de Saint-Etienne sur son blog. Pour le consultant, le problème de l’équipe se situe aux avants postes.

« Cette journée a commencé par ce qu’on appelle un « bon vieux match de Ligue 1 », le traditionnel 0-0 des familles entre deux équipes à qui on ne peut même pas reprocher de ne pas avoir essayé. Seulement, c’était tellement imprécis techniquement sur le plan offensif que ça ne pouvait se terminer que sur ce score vierge. Angers a été en-deçà de ses prestations des dernières semaines, contrairement à Sainté qui a rendu une copie similaire à ses récentes sorties, à savoir informe. Les Verts ont évolué sans avant-centre et n’ont donc pas remporté un match depuis la 3e journée. Plus le temps passe et plus cette incapacité à gagner va devenir problématique…» a confié le consultant de Canal + sur son blog. Le recrutement d’un avant-centre est-il une nécessité pour les Verts ?