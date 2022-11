Véritable phénomène en Italie, Rafael Leao serait toujours en discussion avec l’AC Milan alors que d’autres cadors européens se penchent déjà sur son cas.

Homme fort de l’AC Milan depuis maintenant deux saisons, Rafael Leao (23 ans) est passé du statut de prodige à celui de star en Italie. Sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en 2024, le Portugais serait très emballé à l’idée de signer un nouveau contrat à en croire la presse italienne… mais la situation s’annonce plus compliquée que prévu. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le récent vainqueur du Scudettto est déjà en discussion avec ses dirigeants mais l’affaire judiciaire entre le joueur et le Sporting est encore dans la balance.

En effet, Leao a été condamné par la justice à verser 20 millions d’euros à son club formateur. Une grosse somme que le LOSC prendra partiellement en charge après avoir été reconnu « solidairement responsable ». Pour les millions restants, deux options s’offrent au Milanais : soit il devra percevoir un salaire de sept millions d’euros par an et le club lombard se chargera de faire le versement de cette indemnité au Sporting, soit il percevra un salaire compris entre 10 et 12 millions d’euros par saison. De quoi faire réfléchir l’AC Milan, sous la pression des autres cadors européens. Aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain et Chelsea auraient des vues sur Rafael Leao, dont la valeur marchande avoisine aujourd’hui les 70 millions d’euros. Affaire à suivre…