Malgré une fin de saison stratosphérique, le Bayern Munich ne se renforcera pas avec le meilleur joueur de la planète. Karl-Heinz Rummenigge a confié que son club ne ferait que suivre de loin le dossier Lionel Messi.

Alors que le mystère plane toujours autour de l’avenir de Lionel Messi, en froid avec sa direction au FC Barcelone, la liste de prétendants semble se réduire peu à peu. Le champion d’Europe en titre, le Bayern Munich, aurait fait une croix sur le recrutement du sextuple Ballon d’or. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir le président du club, Karl-Heinz Rummenigge, dans une interview accordée à Tuttosport.

« Non. On ne peut pas payer un joueur de cette taille. Cela ne fait pas partie de notre politique et de notre philosophie. Honnêtement, entendre que Messi pourrait quitter Barcelone me rend un peu triste. Leo a écrit l’histoire de ce club et à mon avis, il devrait terminer sa carrière avec les Blaugranas. Il y a là des aspects internes et privés que je ne connais pas et c’est pourquoi je n’interviendrai pas. »