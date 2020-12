Lionel Messi est désormais le seul joueur de l’histoire à avoir atteint la barre des 644 buts avec un même club.

Ce soir sur la pelouse du Real Valladolid, Lionel Messi a inscrit son 644e but sous les couleurs du FC Barcelone. Un bilan exceptionnel qui lui permet de dépasser le Pelé, qui avait inscrit 643 buts avec Santos entre 1956 et 1974. Parfaitement servi sur une talonnade de Pedri, Lionel Messi n’a pas tremblé en face-à-face avec Masip. La Pulga a inscrit le troisième but d’une rencontre largement dominée par les hommes de Ronald Koeman. Le Barça mène 3 à 0, à un quart d’heure de la fin du match.

Un record de plus à mettre à l’actif du sextuple Ballon d’Or, qui pourrait bien vivre sa dernière saison avec le club catalan. En fin de contrat l’été prochain, l’Argentin serait dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester City.