Le FC Barcelone s’est largement imposé ce soir sur la pelouse du Real Valladolid (3-0).

Emmené par un Lionel Messi en jambe, le Barça a immédiatement dicté le rythme du jeu ce soir. En première période, les Blaugranas vont trouver par deux fois le chemin des filets, face à une équipe de Valladolid trop friable défensivement. C’est le Français Clément Lenglet qui va ouvrir le score (21′) d’une tête rageuse, imité dans la foulée par l’ancien Toulousain Martin Braithwaite (35′), qui n’a plus qu’à pousser un excellent centre de Sergino Dest.

En seconde mi-temps, la Pulga va profiter d’une talonnade malicieuse de Pedri pour inscrire son 644e but sous les couleurs du FC Barcelone. Il devance désormais le Roi Pelé, qui avait marqué à 643 reprises avec Santos. Ce troisième but du Barça scellera définitivement l’issue de la rencontre. Au classement, les hommes de Ronald Koeman récupèrent la 5e place du classement, avec un petit point d’avance sur le FC Séville. Le Real Valladolid reste 18e, avec deux longueurs d’avance sur Huesca et Osasuna.