Encore trop justes physiquement, Lionel Messi et Neymar ne joueront pas demain soir face à Brest.

De passage en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match d’ouverture de la troisième journée de Ligue 1 entre Brest et le PSG, Mauricio Pochettino a laissé planer le suspense concernant la présence de Lionel Messi. Mais à en croire les informations du journal Le Parisien, le sextuple Ballon d’Or ne sera pas du groupe pour faire le déplacement en Bretagne demain soir (21h).

Son compatriote Leandro Paredes ainsi que Neymar ne seront pas convoqués non plus. En revanche, Marquinhos, Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti devraient être de la partie.