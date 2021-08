Le Norvégien Anders Halland Johannessen a devancé son frère jumeau Tobias et le Britannique Thomas Gloag lors de la 6e étape du Tour de l’Avenir, conclue par un sprint en côte à Septmoncel (Jura).

Quatrième, le Néerlandais Mick van Dijke conserve la tête du classement général. Accidenté mais amputé avant le départ de 26,5 km et d’une montée de la côte de la Combe du Lac (9 km à 3,6 %), le parcours favorisait les puncheurs. L’étape a été animée par l’échappée de cinq d’entre eux: Antoine Raugel (Hauts-de-France/Grand-Est), Nicolas Vinokourov (Kazakhstan), Carson Miles (Canada), Félix Stehli (Suisse) et Mattéo Vercher (Auvergne-Rhône-Alpes).

Les trois premiers ont résisté jusqu’à l’entrée dans les dix derniers kilomètres. Les attaques se sont alors multipliées jusqu’à un regroupement général dans la dernière ligne droite, dont ont émergé les deux leaders de la sélection norvégienne. La 7e étape, vendredi, mènera les coureurs de Saint-Vulbas au Grand Colombier (centre-est) sur une étape de 98 km qui se terminera par une montée de 15,4 km à 7,9 % taillée pour les grimpeurs.



Classement de la 6e étape :

1. Anders Halland Johannessen (NOR), les 111 km en 2h44:37

2. Tobias Halland Johannessen (NOR) m.t.

3. Thomas Gloag (GBR) m.t.

4. Mick van Dijke (NED) m.t.

5. Filippo Zana (ITA) m.t.

…



Classement général :

1. Mick van Dijke (NED), 18h49:13

2. Marijn van den Berg (NED) à 0:18

3. Casper van Uden (NED) à 0:28

4. Tobias Halland Johannessen (NOR) à 0:47

5. Daan Hoole (NED) à 1:15