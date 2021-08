Au cours de sa conférence de presse, le technicien stéphanois est revenu sur cette histoire et pense que la Ligue 1 ne peut qu’être gagnant avec l’arrivée d’une telle star sur le sol français. « Si Messi arrive en Ligue 1, vous le voyez venir à Saint-Étienne ? (sourire). Ce serait un plus en termes de qualité et de notoriété. C’est un joueur de folie. Aujourd’hui, quelles équipes peuvent faire venir Messi ? Il n’y en a pas beaucoup. Le problème serait d’assurer un certain équilibre dans l’équipe car quand on a un joueur comme ça, on ne peut pas en avoir cinq ou six car il faut trouver un équilibre. Mais cela ne m’appartient pas. » A indiqué celui qui est passé par le LOSC ou encore l’OGC Nice par le passé.