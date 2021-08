Bien décidé à quitter Lyon cet été, Houssem Aouar aurait l’intention de s’engager avec Arsenal pour la saison à venir.

Pas toujours titulaire la saison dernière sous les ordres de Rudi Garcia, Houssem Aouar a vu sa cote chuter en flèche sur le marché des transferts. D’environ 60 millions d’euros, l’international espoir est passé aujourd’hui à 25 millions d’euros. Une opportunité en or pour certains cadors européens, d’autant qu’Aouar souhaite quitter l’Olympique Lyonnais cet été pour passer une étape dans sa carrière et disputer la Ligue des champions. Intéressé par son profil, Arsenal aurait cependant laissé cette piste de côté pour privilégier les dossiers James Maddison et Martin Odegaard.

Deux milieux offensifs très talentueux, mais également beaucoup plus cher qu’Houssem Aouar, comme le souligne The Sun. Le média britannique estime en effet que les Gunners devront débourser plus de 50 millions d’euros pour recruter le 10 de Leicester ou la pépite du Real Madrid. De quoi faire douter les dirigeants londoniens. Toujours selon le journal anglais, Houssem Aouar aurait pris la décision de rejoindre Arsenal cet été, mais il attend désormais un signe de la part de Mikel Arteta. La balle est dans le camp des Gunners, qui pourraient encore craquer pour un ancien de l’OL cet été.