Accusé d’avoir transmis le Covid-19 à Lionel Messi, le DJ argentin Fer Palacio a été la cible de fans très virulents.

Testé positif au Covid-19 en fin d’année dernière, Lionel Messi a manqué les premiers matches du PSG en 2022. Mais l’histoire ne s’arrête pas là car pendant que l’Argentin prenait son mal en patience à l’isolement, ses fans menaient l’enquête. Et certains vont trop loin puisque le DJ argentin Fer Palacio a été menacé de mort et accusé d’avoir contaminé le septuple Ballon d’Or.

« Je suis en tendance sur Twitter parce que Messi a été testé positif au Covid-19. On dit que je l’ai infecté et on m’a même traité de meurtrier », a expliqué le célèbre DJ, ajoutant avoir subi un test pour le Covid en raison d’un déplacement à l’étranger. « Hier (samedi), j’ai été testé car je dois voyager en Uruguay et je n’ai pas le Covid-19 », affirme-t-il. La twittosphère s’était emballée après la publication d’une photo des deux Argentins côte à côte lors d’une soirée.

