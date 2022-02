Le capitaine de l’équipe nationale du Cameroun Vincent Aboubakar était forcément très déçu par l’élimination de son équipe en demi-finale de la CAN 2022 ce jeudi soir face à l’Egypte. Il est revenu sur ce match et le sentiment qui prédomine est une grande déception.

Le capitaine des Lions Indomptables ne cache pas sa colère et sa frustration après ce revers à la maison qui élimine le Cameroun de sa propre CAN. « C’est une grosse déception, on organise la CAN. Malheureusement, on sort en demi-finale. C’est le football, ça se paye cash. On a une grosse équipe, on gagne toujours quand on essaye de jouer collectif. Ce soir, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Le football, ça ne ment pas. Chaque fois qu’on joue collectivement, on gagne. Chaque fois que chacun essaye de faire ce qu’il veut, on passe à côté. Le résultat est là aujourd’hui. C’est ça le problème. Chacun pense à lui et ça nique tout, malheureusement, c’est ça, » a lancé l’ancien Lorientais.