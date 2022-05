Débarqué sous un contrat de six mois avec la mission de sauver l’AS Saint-Etienne d’une relégation inévitable, Pascal Dupraz serait condamné. Qu’il parvienne à sauver les Verts, ou non, il ne serait pas conservé par la direction stéphanoise qui a déjà trouvé son remplaçant.

Première signature hivernale de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz a débarqué chez les Verts le 14 décembre dernier pour prendre la succession de Claude Puel. Enrôlé pour une mission sauvetage, l’ancien technicien du SM Caen est parvenu à redresser la barre malgré quelques déconvenues. Lanterne rouge à son arrivée, l’écurie stéphanoise est désormais en dix-huitième position avec 31 points au compteur. Une progression certes mais insuffisante pour être libérer du fardeau que représente le maintien. A deux journées de la fin du championnat, l’espoir est mince pour le Français qui pourrait, peu importe le sort de son club, déjà être condamné.

Selon les informations publiées par But Football Club, Pascal Dupraz ne sera pas l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Le technicien, qui a signé un contrat de six mois lors de son arrivée, ne devrait pas être conservé par les Verts, qu’il se maintienne ou non. La direction stéphanoise aurait d’ores et déjà ciblé son technicien pour la saison prochaine : Laurent Battles. L’ancien coach de Troyes est libre de tout contrat depuis son licenciement l’hiver dernier et apparaît comme un superbe coup.