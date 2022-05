Le FC Barcelone a officialisé, après de multiples péripéties, la prolongation de Ronald Araujo jusqu’en 2026. Une annonce que commente le principal concerné.

« C’est un énorme bonheur de pouvoir rester ici, de prolonger avec ce club et de rester encore de nombreuses années. C’est le résultat de beaucoup de travail et Dieu merci, j’ai cette possibilité. Je remercie ma famille, le club et mes coéquipiers qui m’ont toujours rendu les choses beaucoup plus faciles et les entraîneurs qui m’ont toujours aidé depuis le début« , a déclaré Ronald Araujo sur le site officiel du club catalan.

Recruté pour 4,7 millions d’euros en août 2018, Ronald Araujo est aujourd’hui un homme de confiance de Xavi Hernandez. Auteur d’une saison correcte avec 39 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il est le successeur désigné de Gerard Piqué.