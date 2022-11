En grande difficulté cette saison, Joao Felix a perdu confiance en lui et Diego Simeone visiblement aussi. L’entraîneur de l’Atletico Madrid lui a envoyé une pique sans le nommer en interview. Son avenir semble tracé vers Manchester United.

« Cela m’arrive sans cesse avec des gars qui sont dans l’équipe depuis longtemps, qui jouent et se prennent pour Maradona, comme on dit, et vous ne les faites pas entrer en jeu et cela ressemble à une frustration totale, et puis quand ils doivent entrer en jeu, cette frustration est dans le cerveau et ne vous fait pas donner le meilleur de vous-même », a déclaré l’entraîneur des Colchoneros à Direct TV.

S’il ne nomme pas précisément de joueurs tous les observateurs ont compris que ce message s’adressait à Joao Felix. L’attaquant portugais, recruté contre 127 millions d’euros, est en grande délicatesse en ce début de saison, où il n’a pas marqué le moindre but en 16 matchs, bien qu’il ait délivré 3 passes décisives. Il est en perte de confiance et Simeone ne semble pas vouloir lui en donner plus.

Une situation qui ne fait qu’amplifier les rumeurs d’un départ du joueur de 22 ans. Il y a quelques jours, The Sun révélait que Manchester United, qui est sur ses traces depuis longtemps, voudrait en profiter. Les Red Devils sont motivés et seraient prêts à offrir une offre solide à l’Atlético Madrid pour signer le crack portugais.

