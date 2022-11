Presnel Kimpembe souffre du talon d’Achille. Mais alors que sa blessure était annoncée bégnine, en début de semaine, elle ne le serait pas tant que ça et il devrait être forfait pour Lorient.

A peine de retour de blessure, le défenseur central du PSG a été touché au talon d’Achille de début de semaine. Christophe Galtier annonçait une petite alerte sans inquiétude. « Tout allait bien mais on lui a marché sur son tendon qui était déjà douloureux, où beaucoup de soins avaient été effectués. La douleur était trop importante. Mais il n’y a rien d’alarmant par rapport aux matchs qu’ils nous restent à jouer » avait indiqué le technicien français avant le déplacement à Turin.

Mais selon les informations du Parisien, c’est finalement plus grave que prévu pour le champion du monde 2018. L’hématome mettrait du temps à se résorber et les premiers examens passés révèlent une lésion. Il va donc devoir être mis au repos et manquer le match face à Lorient ce week-end. Le staff de l’équipe de France serait de son côté inquiet de cette nouvelle blessure. Si un forfait ne serait pas encore à l’ordre du jour, Kimpembe devrait arriver au Qatar sans rythme.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSport.fr%2Fposts%2Fpfbid02naujusTbRx4pDau6PTDqRSsMDExdqLHwhryfdQ8e51UC3doLxCeKgbv2nNbqxBTSl&show_text=true&width=500