Alors qu’il n’a pas été prolongé par l’En Avant Guingamp en juin dernier, Paul-Georges Ntep a trouvé un nouveau club.

Première info, Paul-Georges Ntep joue encore au football. Deuxième, il a trouvé un nouveau club.

Après l’Allemagne et la Turquie, l’ancien du Stade Rennais s’est donc engagé à Boavista ce samedi. Au Portugal, il a signé un contrat d’un an, plus une année en option.